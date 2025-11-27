В столице проходит пленарное заседание саммита ОДКБ, которое подводит итоги председательства Кыргызстана в организации.

Перед началом заседания в узком составе президент Садыр Жапаров отметил, что нынешний саммит завершает год работы Кыргызстана во главе ОДКБ. Он перечислил основные достижения межсессионного периода — от укрепления внешнеполитической координации до расширения военного и военно-технического сотрудничества.

По его словам, были проведены десятки учений, включая «Рубеж—2025» в Кыргызстане, «Эшелон—2025» в Беларуси и «Нерушимое братство—2025» в Таджикистане, что позволило повысить согласованность действий сил государств-членов.

Фото пресс-службы президента. Саммит ОДКБ в Бишкеке: Жапаров подвел итоги, Путин озвучил приоритеты РФ

Фото пресс-службы президента. Саммит ОДКБ в Бишкеке: Жапаров подвел итоги, Путин озвучил приоритеты РФ

На заседании также отметили развитие взаимодействия спецслужб и компетентных органов в сфере предотвращения использования ИКТ в террористических целях. «Все мероприятия 2025 года выполнены успешно», — заявил Садыр Жапаров, читая официальную речь с планшета. Российский лидер Владимир Путин, в отличие от коллеги, выступал по старинке — читал с листочков.

Выступая на пленарной части, Владимир Путин объявил, что председательство России в 2026 году пройдет под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель — общая ответственность».

Он подчеркнул, что Москва намерена тесно сотрудничать с союзниками, уделяя особое внимание противодействию распространению радикальных идей среди молодежи. Это названо одним из приоритетов будущего председательства РФ.

Фото пресс-службы президента. Саммит ОДКБ в Бишкеке: Жапаров подвел итоги, Путин озвучил приоритеты РФ

По итогам заседания президенты согласовали направления работы ОДКБ на следующий год. Очередная сессия Совета коллективной безопасности пройдет в России 11 ноября 2026 года.