Саммит ОДКБ в Бишкеке: Жапаров подвел итоги, Путин озвучил приоритеты РФ

В столице проходит пленарное заседание саммита ОДКБ, которое подводит итоги председательства Кыргызстана в организации.
Перед началом заседания в узком составе президент Садыр Жапаров отметил, что нынешний саммит завершает год работы Кыргызстана во главе ОДКБ. Он перечислил основные достижения межсессионного периода — от укрепления внешнеполитической координации до расширения военного и военно-технического сотрудничества.
По его словам, были проведены десятки учений, включая «Рубеж—2025» в Кыргызстане, «Эшелон—2025» в Беларуси и «Нерушимое братство—2025» в Таджикистане, что позволило повысить согласованность действий сил государств-членов.
Выступая на пленарной части, Владимир Путин объявил, что председательство России в 2026 году пройдет под девизом «Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель — общая ответственность».
Он подчеркнул, что Москва намерена тесно сотрудничать с союзниками, уделяя особое внимание противодействию распространению радикальных идей среди молодежи. Это названо одним из приоритетов будущего председательства РФ.
По итогам заседания президенты согласовали направления работы ОДКБ на следующий год. Очередная сессия Совета коллективной безопасности пройдет в России 11 ноября 2026 года.