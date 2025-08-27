12:56
Угрозы биологической безопасности обсудили Кыргызстан и Россия

В Бишкеке состоялись российско-кыргызские консультации по вопросу, связанному с угрозами биологической безопасности на территории постсоветских стран. Об этом сообщает МИД России.

Уточняется, что встреча проходила в межведомственном формате и была посвящена вопросам выполнения межправительственного меморандума, направленного на обеспечение биологической безопасности. Обсуждали конкретные направления дальнейшего сотрудничества между странами.

В Министерствае иностранных дел России уточнили, что проведен обмен мнениями об актуальных угрозах в области биологической безопасности и реализации соглашений между Москвой и Бишкеком.  Подтверждено единство позиций по вопросам биологической безопасности и подчеркнута необходимость укрепления координации усилий как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

Отмечена значимость взаимодействия в рамках международных конвенций, прежде всего в рамках:

  • Конвенции о запрете биологического и токсинного оружия:
  • Генеральной ассамблеи ООН:
  • таких структур, как ОДКБ, СНГ и ШОС.
