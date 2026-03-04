21:42
Общество

В Кыргызстане создадут систему раннего выявления биологических угроз

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления «Об утверждении порядка предупреждения и предотвращения биологических угроз». Документ разработан для реализации Закона «О биологической безопасности в Кыргызской Республике», принятого в январе 2025 года.

Проект предусматривает создание комплексной системы мониторинга, выявления и реагирования на биологические угрозы. В частности, предлагается определить Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора уполномоченным госорганом в сфере биологической безопасности. Ведомство будет координировать взаимодействие с Минздравом, службами гражданской защиты, гидрометеорологии, системой государственного матрезерва, таможенными органами, а также структурами ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Согласно документу, обмен информацией о возможных биологических угрозах планируется осуществлять через единую цифровую систему учета и обмена данными. Также предусматривается взаимодействие с государственными органами стран Евразийского экономического союза и международными организациями.

Порядок включает меры нормативного регулирования и контроля обращения с патогенными биологическими агентами, лицензирование деятельности, связанной с биоматериалами, а также информационно-просветительскую работу среди населения.

Кроме того, предусмотрены профилактические меры, включая вакцинацию, санитарно-эпидемиологические мероприятия, лабораторную диагностику, мониторинг рисков и развитие системы раннего выявления инфекционных угроз.

Документ вводит пять уровней биологической угрозы: критический, высокий, средний, допустимый и низкий.

Также устанавливаются требования к физической защите потенциально опасных биологических объектов, включая системы контроля доступа, видеонаблюдение, автономное энергоснабжение и обеззараживание отходов.

Проектом также предусмотрено создание реестра биологических агентов, система их учета и прослеживаемости, а также порядок уничтожения опасных биологических материалов, включая контрабандные или утратившие свойства образцы.

В справке-обосновании отмечается, что принятие документа позволит сформировать единую систему предупреждения биологических угроз, обеспечить раннее выявление опасных инфекций и снизить риски чрезвычайных ситуаций биологического характера.
