Кыргызстан получил новые лаборатории для усиления биологической безопасности

В Кыргызстане состоялась церемония передачи мобильной ПЦР/ИФА-лаборатории и пневмокаркасной лаборатории, предназначенных для работы в природных очагах карантинных и особо опасных инфекций. Об этом сообщил пресс-центра Минздрава.

По его данным, оборудование передала Российская Федерация в рамках многолетнего сотрудничества между странами. В мероприятии участвовали министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Переданные лаборатории дополняют ранее поставленные пять мобильных комплексов, которые несколько лет работают в республике. Новые лаборатории оснащены необходимым оборудованием и позволяют проводить оперативную диагностику и эпиднадзор в самых труднодоступных регионах.

Полевой мобильный комплекс на автошасси обеспечивает выезд в отдаленные районы при наличии дорожной инфраструктуры, а пневмокаркасная лаборатория разворачивается всего за несколько часов и обеспечивает полный уровень биологической защиты, необходимый для работы с особо опасными патогенами.

По словам главы Минздрава Эркина Чечейбаева, благодаря переданным мобильным лабораториям и совместным проектам, в стране эффективно контролируют природные очаги чумы, обеспечивают санитарно-эпидемиологическую стабильность и укрепляют национальные возможности по реагированию на любые угрозы.

Уточняется, что за последние годы мобильные лаборатории Кыргызстана и России обследовали восемь природных очагов чумы.

Несмотря на активизацию очагов и наличие случаев заболевания в соседних странах, осложнений эпидемиологической ситуации в Кыргызстане не допустили.

Важным направлением сотрудничества также остается противодействие распространению ВИЧ-инфекции — 10 мобильных клиник, ранее переданных Кыргызстану Россией, обследовали более 103 тысяч человек. Значимым примером стала и успешная совместная программа по снижению заболеваемости гепатитом В: свыше 700 тысяч доз российской вакцины позволили сократить заболеваемость в три раза.

Переданные лаборатории произведены в РФ, обеспечены необходимыми комплектующими и имеют гарантийное обслуживание. Российская сторона подтвердила готовность оказывать техническую поддержку в случае необходимости.