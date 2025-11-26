Кыргызстан получил новые лаборатории для усиления биологической безопасности

В Кыргызстане состоялась церемония передачи мобильной ПЦР/ИФА-лаборатории и пневмокаркасной лаборатории, предназначенных для работы в природных очагах карантинных и особо опасных инфекций. Об этом сообщил пресс-центра Минздрава.
По его данным, оборудование передала Российская Федерация в рамках многолетнего сотрудничества между странами. В мероприятии участвовали министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Полевой мобильный комплекс на автошасси обеспечивает выезд в отдаленные районы при наличии дорожной инфраструктуры, а пневмокаркасная лаборатория разворачивается всего за несколько часов и обеспечивает полный уровень биологической защиты, необходимый для работы с особо опасными патогенами.
Уточняется, что за последние годы мобильные лаборатории Кыргызстана и России обследовали восемь природных очагов чумы.
Важным направлением сотрудничества также остается противодействие распространению ВИЧ-инфекции — 10 мобильных клиник, ранее переданных Кыргызстану Россией, обследовали более 103 тысяч человек. Значимым примером стала и успешная совместная программа по снижению заболеваемости гепатитом В: свыше 700 тысяч доз российской вакцины позволили сократить заболеваемость в три раза.
Переданные лаборатории произведены в РФ, обеспечены необходимыми комплектующими и имеют гарантийное обслуживание. Российская сторона подтвердила готовность оказывать техническую поддержку в случае необходимости.