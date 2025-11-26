12:28
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.12
Общество

Кыргызстан получил новые лаборатории для усиления биологической безопасности

В Кыргызстане состоялась церемония передачи мобильной ПЦР/ИФА-лаборатории и пневмокаркасной лаборатории, предназначенных для работы в природных очагах карантинных и особо опасных инфекций. Об этом сообщил пресс-центра Минздрава.

По его данным, оборудование передала Российская Федерация в рамках многолетнего сотрудничества между странами. В мероприятии участвовали министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев  и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Переданные лаборатории дополняют ранее поставленные пять мобильных комплексов, которые  несколько лет работают в республике. Новые лаборатории оснащены необходимым оборудованием и позволяют проводить оперативную диагностику и эпиднадзор в самых труднодоступных регионах.

Полевой мобильный комплекс на автошасси обеспечивает выезд в отдаленные районы при наличии дорожной инфраструктуры, а пневмокаркасная лаборатория разворачивается всего за несколько часов и обеспечивает полный уровень биологической защиты, необходимый для работы с особо опасными патогенами.

По словам главы Минздрава Эркина Чечейбаева, благодаря переданным мобильным лабораториям и совместным проектам, в стране эффективно контролируют природные очаги чумы, обеспечивают санитарно-эпидемиологическую стабильность и укрепляют национальные возможности по реагированию на любые угрозы.

Уточняется, что за последние годы мобильные лаборатории Кыргызстана и России обследовали восемь природных очагов чумы.

Несмотря на активизацию очагов и наличие случаев заболевания в соседних странах, осложнений эпидемиологической ситуации в Кыргызстане не допустили.

Важным направлением сотрудничества также остается противодействие распространению ВИЧ-инфекции — 10 мобильных клиник, ранее переданных Кыргызстану Россией, обследовали более 103 тысяч человек. Значимым примером стала и успешная совместная программа по снижению заболеваемости гепатитом В: свыше 700 тысяч доз российской вакцины позволили сократить заболеваемость в три раза.

Переданные лаборатории произведены в РФ, обеспечены необходимыми комплектующими и имеют гарантийное обслуживание. Российская сторона подтвердила готовность оказывать техническую поддержку в случае необходимости.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352303/
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке при содействии РФ откроют Центр противодействия биологическим угрозам
Рост ОРВИ. В инфекционке и детской больнице в Бишкеке откроют доппомещения
Минздрав Кыргызстана пересматривает систему назначения директоров больниц
Медгородок в Бишкеке. Минздрав КР приглашает партнеров из Франции в проект
Выборы ЖК. Медработники должны соблюдать политический нейтралитет
Государство возьмет полный контроль над медицинским образованием и наукой
Минздрав усиливает профилактические меры в связи с сезонным подъемом ОРВИ
Систему генетического тестирования при пересадке почки внедряют в НЦОМиД
В Кыргызстане отмечен рост заболеваемости ОРВИ
Розничная реализация медизделий должна лицензироваться, напоминает Минздрав КР
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Гонконгский грипп и&nbsp;COVID-19. Какие вирусы циркулируют в&nbsp;Кыргызстане Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Сократить количество аптек в&nbsp;Кыргызстане предлагает глава Минздрава Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава
Бизнес
Когда помощь приходит вовремя: 84&nbsp;семьи в&nbsp;Нарыне получили поддержку от&nbsp;KFC Когда помощь приходит вовремя: 84 семьи в Нарыне получили поддержку от KFC
MIslamic запустил вклад &laquo;Мудараба&raquo; с&nbsp;доходностью до&nbsp;16&nbsp;процентов MIslamic запустил вклад «Мудараба» с доходностью до 16 процентов
BAKAI, &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; и&nbsp;Visa разыгрывают Zeekr 007 и&nbsp;сотни подарков BAKAI, «Яндекс Go» и Visa разыгрывают Zeekr 007 и сотни подарков
Сбережения растут быстрее с&nbsp;&laquo;Новогодним депозитом&raquo; до&nbsp;16&nbsp;процентов от&nbsp;MBANK Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK
26 ноября, среда
12:19
Реформа инклюзивного образования: новшества с упором на права семьи Реформа инклюзивного образования: новшества с упором на...
12:10
На кыргызско-таджикской границе задержали подозреваемых в контрабанде скота
12:00
Чемпион Европы по бочче мечтает открыть современную школу-интернат в Кыргызстане
11:49
Когда помощь приходит вовремя: 84 семьи в Нарыне получили поддержку от KFC
11:48
В Казахстане с 1 июля 2026 года мигрантов будут регистрировать по новым правилам