Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Опубликована расшифровка переговоров США и РФ по Украине. Ее назвали фейком

Bloomberg опубликовал расшифровку телефонного разговора, как утверждается, между помощниками президента России Юрием Ушаковым и Кириллом Дмитриевым, а также со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом. Из публикации следует, что представители РФ планировали передать США предложения российской стороны по мирному плану, чтобы американская сторона представила их как свои.

О каких именно предложениях идет речь, и вошли ли они в итоговый план, опубликованный американской стороной, не сообщается. Как журналисты получили расшифровку тоже не говорится.

Кирилл Дмитриев уже назвал публикацию Bloomberg фейком.

Он также написал: «Чем ближе мы к миру, тем более отчаянными становятся поджигатели войны».

Эксперты в РФ считают, что, чтобы сорвать мирные переговоры России и Украины, западные спецслужбы слили журналистам записанный разговор советника Трампа и помощника президента РФ Ушакова. Подчеркивается, что Bloomberg подлинность записи не проверял.

Ранее мирный план Соединенных Штатов по урегулированию ситуации вокруг Украины обнародовали в Сети. Он содержит 28 основных пунктов. В частности, предлагается, что Крым и Донбасс признаются российскими, в Конституции Украины закрепляется отказ от членства в НАТО, США и Европа запускают крупный инвестиционный проект на восстановление страны.

Мирный план сократился с 28 до 19 пунктов после переговоров представителей Евросоюза и Украины в Женеве.

Глава Белого дома заявил, что «Зеленский должен это одобрить». Дональд Трамп призвал его одобрить план Вашингтона о мирном урегулировании войны между Россией и Украиной.
