Администрация президента: санкции против банков КР основаны на неверных выводах

Глава службы информационной политики президента на своей странице в соцсетях рассказал, почему связи с российскими банками важны Кыргызстану.

По словам Дайырбека Орунбекова, он в одном из СМИ прочитал статью о санкциях, введенных Великобританией против «Керемет Банка», и посчитал нужным ответить на публикацию, а также разъяснить ситуацию для широкой общественности.

«Запад ввел санкции против двух банков КР на основе обвинения, что они якобы «сотрудничают со «Сбербанком» России и отмывают его средства». Это обвинение неверно отражает экономическую реальность и не учитывает обычные механизмы международных расчетов. Сегодня в РФ работает порядка миллиона наших соотечественников‑мигрантов, которые ежедневно перечисляют миллиарды рублей своим родственникам в Кыргызстане через «Сбер» и другие банки. Эти переводы на территории Кыргызстана конвертируются в сомы и выдаются получателям. Одновременно рубли используются для оплаты импортируемых в страну товаров из России», — говорится в сообщении.

Дайырбек Орунбеков отмечает, что механизм прост и экономически логичен: КР импортирует из РФ нефть, газ, металлы, пшеницу, продовольствие и строительные материалы.

«Поставщики указывают счет и валюту для оплаты — зачастую расчеты ведутся в рублях, и мы перечисляем средства на эти реквизиты. Поступившие в государство рубли через круговорот платежей возвращаются в Россию, обеспечивая оплату поставок. Это обычный товарно‑денежный оборот; такие потоки являются нормальным и необходимым элементом экономики Кыргызстана», — пишет он.

Глава пресс-службы президента добавил, что обвинять банки в сотрудничестве с российскими финансово-кредитными учреждениями как будто бы с целью «отмывания» — значит не учитывать экономическую логику и факты.

«Подобные санкции и призывы разорвать связи с российскими банками рискуют подорвать финансовую устойчивость страны и напрямую навредить семьям мигрантов, которые зависят от переводов», — подытожил он.