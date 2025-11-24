Мирный план ЕС для Украины. Стали известны условия, которые предлагает Европа

Британская газета The Telegraph опубликовала полный текст плана Евросоюза по урегулированию конфликта в Украине. Он подготовлен в ответ на предложение президента США Дональда Трампа мирного плана, который обнародован ранее и состоит из 28 пунктов.
Документ ЕС состоит из 24 пунктов. Евросоюз выдвинул следующие предложения:
- После прекращения конфликта будут созданы меры для надежного мира и безопасности.
- Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и в море.
- Москва и Киев немедленно вступают в переговоры по поводу мониторинга третьих стран за соблюдением прекращения огня.
- Москва и Киев обмениваются военнопленными по формуле «все на всех», РФ освобождает всех гражданских лиц, содержащихся под стражей.
- Территориальные переговоры будут вестись по текущей линии боевого соприкосновения.
- После достижения устойчивого режима прекращения огня стороны конфликта принимают меры по оказанию гуманитарной помощи, включая поездки членов семей через линию соприкосновения.
- Подтверждение суверенитета Украины, никто не принуждает Киев к соблюдению нейтралитета.
- Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии со статьей 5 устава НАТО.
- На ВСУ и оборонную промышленность Украины не налагают никакие ограничения.
- Гарантами безопасности Киева выступит группа европейских государств и других заинтересованных стран, Украина имеет право разместить на своей территории силы союзников.
- Вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса.
- Украина вступает в Европейский союз.
- Территориальные вопросы будут обсуждаться с Россией и решаться после полного прекращения огня.
- Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС, будет создан механизм передачи контроля.
- Киев получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока РФ не возместит ущерб Украине.
- Санкции в отношении России могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и возобновлены в случае нарушения мирного соглашения.
Ранее мирный план Штатов по урегулированию ситуации вокруг Украины обнародовали в Сети. Он содержит 28 основных пунктов. В частности, предлагается, что Крым и Донбасс признаются российскими, в Конституции Украины закрепляется отказ от членства в НАТО, США и Европа запускают крупный инвестиционный проект на восстановление республики.
Накануне в Швейцарии прошли переговоры представителей Киева, Вашингтона и ЕС. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал их самыми продуктивными за все время.
А Дональд Трамп обвинил Украину в неблагодарности за усилия США в урегулировании конфликта.