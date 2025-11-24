Мирный план ЕС для Украины. Стали известны условия, которые предлагает Европа

Британская газета The Telegraph опубликовала полный текст плана Евросоюза по урегулированию конфликта в Украине. Он подготовлен в ответ на предложение президента США Дональда Трампа мирного плана, который обнародован ранее и состоит из 28 пунктов.

Документ ЕС состоит из 24 пунктов. Евросоюз выдвинул следующие предложения:

После прекращения конфликта будут созданы меры для надежного мира и безопасности.

Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и в море.

Москва и Киев немедленно вступают в переговоры по поводу мониторинга третьих стран за соблюдением прекращения огня.

Москва и Киев обмениваются военнопленными по формуле «все на всех», РФ освобождает всех гражданских лиц, содержащихся под стражей.

Территориальные переговоры будут вестись по текущей линии боевого соприкосновения.

После достижения устойчивого режима прекращения огня стороны конфликта принимают меры по оказанию гуманитарной помощи, включая поездки членов семей через линию соприкосновения.

Подтверждение суверенитета Украины, никто не принуждает Киев к соблюдению нейтралитета.

Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии со статьей 5 устава НАТО.

На ВСУ и оборонную промышленность Украины не налагают никакие ограничения.

Гарантами безопасности Киева выступит группа европейских государств и других заинтересованных стран, Украина имеет право разместить на своей территории силы союзников.

Вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса.

Украина вступает в Европейский союз.

Территориальные вопросы будут обсуждаться с Россией и решаться после полного прекращения огня.

Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС, будет создан механизм передачи контроля.

Киев получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.

Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока РФ не возместит ущерб Украине.

Санкции в отношении России могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и возобновлены в случае нарушения мирного соглашения.

Ранее мирный план Штатов по урегулированию ситуации вокруг Украины обнародовали в Сети. Он содержит 28 основных пунктов. В частности, предлагается, что Крым и Донбасс признаются российскими, в Конституции Украины закрепляется отказ от членства в НАТО, США и Европа запускают крупный инвестиционный проект на восстановление республики.

Накануне в Швейцарии прошли переговоры представителей Киева, Вашингтона и ЕС. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал их самыми продуктивными за все время.

А Дональд Трамп обвинил Украину в неблагодарности за усилия США в урегулировании конфликта.