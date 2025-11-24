11:07
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Мирный план ЕС для Украины. Стали известны условия, которые предлагает Европа

Британская газета The Telegraph опубликовала полный текст плана Евросоюза по урегулированию конфликта в Украине. Он подготовлен в ответ на предложение президента США Дональда Трампа мирного плана, который обнародован ранее и состоит из 28 пунктов.

Документ ЕС состоит из 24 пунктов. Евросоюз выдвинул следующие предложения:

  • После прекращения конфликта будут созданы меры для надежного мира и безопасности.
  • Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и в море.
  • Москва и Киев немедленно вступают в переговоры по поводу мониторинга третьих стран за соблюдением прекращения огня.
  • Москва и Киев обмениваются военнопленными по формуле «все на всех», РФ освобождает всех гражданских лиц, содержащихся под стражей.
  • Территориальные переговоры будут вестись по текущей линии боевого соприкосновения.
  • После достижения устойчивого режима прекращения огня стороны конфликта принимают меры по оказанию гуманитарной помощи, включая поездки членов семей через линию соприкосновения.
  • Подтверждение суверенитета Украины, никто не принуждает Киев к соблюдению нейтралитета.
  • Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии со статьей 5 устава НАТО.
  • На ВСУ и оборонную промышленность Украины не налагают никакие ограничения.
  • Гарантами безопасности Киева выступит группа европейских государств и других заинтересованных стран, Украина имеет право разместить на своей территории силы союзников.
  • Вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса.
  • Украина вступает в Европейский союз.
  • Территориальные вопросы будут обсуждаться с Россией и решаться после полного прекращения огня.
  • Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС, будет создан механизм передачи контроля.
  • Киев получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.
  • Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока РФ не возместит ущерб Украине.
  • Санкции в отношении России могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и возобновлены в случае нарушения мирного соглашения.

Ранее мирный план Штатов по урегулированию ситуации вокруг Украины обнародовали в Сети. Он содержит 28 основных пунктов. В частности, предлагается, что Крым и Донбасс признаются российскими, в Конституции Украины закрепляется отказ от членства в НАТО, США и Европа запускают крупный инвестиционный проект на восстановление республики.

Накануне в Швейцарии прошли переговоры представителей Киева, Вашингтона и ЕС. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал их самыми продуктивными за все время.

А Дональд Трамп обвинил Украину в неблагодарности за усилия США в урегулировании конфликта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/351971/
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп обвинил Украину в неблагодарности за усилия США в урегулировании конфликта
Мирный план для Украины. В Европе подготовили свой вариант урегулирования
Мирный план США по урегулированию ситуации основан на предложениях РФ и Украины
Дональд Трамп назначил нового спецпредставителя США по Украине
Мирный план США по урегулированию ситуации в Украине: реакция Владимира Путина
Мирный план США по ситуации в Украине: Зеленский выступил с обращением к народу
Реакция Зеленского на новый мирный план США: не будем делать резких заявлений
Мирный план США по урегулированию ситуации вокруг Украины обнародовали в Сети
Ключевой сторонник Украины в администрации Дональда Трампа покинет свой пост
СМИ выяснили, почему спецпосланник главы США отказался от встречи с Зеленским
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за&nbsp;участие в&nbsp;ОПГ В Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за участие в ОПГ
Город в&nbsp;городе. Садыр Жапаров дал старт масштабному проекту &laquo;Алтай&raquo; Город в городе. Садыр Жапаров дал старт масштабному проекту «Алтай»
Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;17-21 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 17-21 ноября
Бизнес
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
24 ноября, понедельник
11:03
Первый Евразийский центр русского языка и культуры открылся в Бишкеке Первый Евразийский центр русского языка и культуры откр...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 24 ноября
10:59
Только 19 процентов детей мигрантов поступили в российские школы в 2025 году
10:52
Пыльная буря накроет Душанбе и регионы Таджикистана
10:51
Мирный план ЕС для Украины. Стали известны условия, которые предлагает Европа