Европейский план мирного урегулирования в Украине не предусматривает каких-либо ограничений для ВСУ. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, проект Евросоюза подготовлен в качестве альтернативы американскому плану из 28 пунктов, который включает положение о сокращении численности ВСУ до 600 тысяч человек. Аналогичное требование о предельной численности украинской армии содержится и в российском меморандуме, переданном Москвой во время стамбульских переговоров в начале июня.

Согласно другим положениям европейского плана, который публикует WP, Украина должна восстановить контроль над Запорожской АЭС и Каховской ГЭС, получить гарантии «беспрепятственного прохода» по реке Днепр и вернуть под свой контроль Кинбурнскую косу — участок суши в устье Днепра, находящийся под контролем российских войск с лета 2022 года. Решение остальных территориальных вопросов предлагается отложить на период после прекращения огня.

WP добавляет, что американский президент Дональд Трамп может отменить требование сократить ВСУ до 600 тысяч человек. Рассматривается также возможность поставок Киеву ракет Tomahawk после заключения мирного соглашения, чтобы усилить сдерживание в послевоенный период.

По данным газеты, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров на встрече с чиновниками США сообщил, что лидер республики Владимир Зеленский может согласиться на выход из Донбасса и сокращение численности ВСУ в обмен на мир.

Ранее мирный план Штатов по урегулированию ситуации вокруг Украины обнародовали в Сети. Он содержит 28 основных пунктов. В частности, предлагается, что Крым и Донбасс признаются российскими, в Конституции Украины закрепляется отказ от членства в НАТО, США и Европа запускают крупный инвестиционный проект на восстановление страны.

Американский президент заявил, что «Зеленский должен это одобрить». Дональд Трамп призвал его одобрить план Вашингтона о мирном урегулировании войны России и Украины.

Сам глава Украины выступил с обращением к народу. Он заявил — будет предлагать альтернативы и не даст поводов сказать, что это их республика не хочет мира. И добавил, что национальный украинский интерес должен быть учтен.

Лидер РФ тоже прокомментировал мирный план. По словам Владимира Путина, он может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, но предметно с Россией текст не обсуждается.