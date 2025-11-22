Мирный план США по урегулированию ситуации в Украине: реакция Владимира Путина

Президент России прокомментировал мирный план США по урегулированию конфликта в Украине.

Главное из заявлений Владимира Путина:

мирный план Трампа «в общих чертах» обсуждался до встречи на Аляске. Россия подтвердила, что несмотря на сложности, согласна с предложениями американской стороны по урегулированию;

план Трампа из 28 пунктов модернизирован после встречи на Аляске. Он может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, но предметно с Россией текст не обсуждается;

после встречи на Аляске США и Россия остановили обсуждение, это связано с отказом Украины обсуждать условия мирного плана;

Украина и ее союзники находятся в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражение России.

РФ готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика на СВО, ведущая к достижению целей военными средствами.

Ранее мирный план США по урегулированию ситуации вокруг Украины обнародовали в Сети. Он содержит 28 основных пунктов. В частности, предлагается, что Крым и Донбасс признаются российскими, в Конституции Украины закрепляется отказ от членства в НАТО, США и Европа запускают крупный инвестиционный проект на восстановление страны.

Накануне лидер США Дональд Трамп заявил, что «Зеленский должен это одобрить». Он призвал его одобрить план Вашингтона о мирном урегулировании войны.

«Мы думаем, что у нас есть способ добиться мира. Он должен будет это одобрить», — сказал Дональд Трамп в Белом доме.

Сам Зеленский также накануне выступил с обращением к народу. Он заявил, что будет предлагать альтернативы, и не даст поводов сказать, что это Украина не хочет мира. И добавил, что национальный украинский интерес должен быть учтен.