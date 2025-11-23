14:37
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Мирный план США по урегулированию ситуации основан на предложениях РФ и Украины

Мирный план США по прекращению войны основан на предложениях России и Украины. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Он отметил, что американский план по прекращению войны в Украине разработан Соединенными Штатами на базе «предложения российской стороны», однако с учетом «предыдущих и текущих предложений Украины».

«Мирное предложение разработано США. Оно предлагается в качестве прочной основы для продолжающихся переговоров, основано на предложениях российской стороны. Но также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины», — написал Марко Рубио в своем аккаунте в Х.

Ранее мирный план Штатов по урегулированию ситуации вокруг Украины обнародовали в Сети. Он содержит 28 основных пунктов. В частности, предлагается, что Крым и Донбасс признаются российскими, в Конституции Украины закрепляется отказ от членства в НАТО, США и Европа запускают крупный инвестиционный проект на восстановление страны.

Американский лидер заявил, что «Зеленский должен это одобрить». Дональд Трамп призвал его одобрить план Вашингтона о мирном урегулировании войны РФ и Украины.

Сам президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к народу. Он заявил — будет предлагать альтернативы и не даст поводов сказать, что это Украина не хочет мира. И добавил, что национальный украинский интерес должен быть учтен.

Глава России тоже прокомментировал мирный план. По словам Владимира Путина, он может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, но предметно с РФ текст не обсуждается.
