Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о наступлении момента, когда перенос столицы из Тегерана стал вынужденной мерой из-за перенаселенности города и нехватки в нем воды. Об этом сообщило агентство Fars.

«Когда мы говорили о необходимости переноса столицы, у нас даже не было достаточного бюджета; если бы он был, это, возможно, было бы сделано, но тогда говорили, что это невозможно. Сегодня реальность такова, что у нас больше нет выбора; перенос столицы — это вынужденная мера», — заявил он.

Президент добавил, что столицу больше нельзя перегружать населением и строительством.

Мы можем развивать столицу, но не можем решить проблему с водой.

Масуд Пезешкиан

Президент Ирана заявил, что перекачка каждого кубометра воды из Персидского залива обходится очень дорого и оправдания этому нет, поэтому в стране нужно создать научный и грамотный план развития, чтобы «не нарушить баланс между ресурсами и потреблением, иначе мы сами создадим катастрофу».

Как сообщалось ранее, иранские власти планируют использовать два новых энергоблока АЭС в Бушере для запуска завода по опреснению морской воды.
