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Общество

В селе Гульча построили социальный городок для 84 вдов и многодетных семей

В селе Гульча Алайского района построили социальный городок для 84 вдов и многодетных семей. Об этом сообщили в полномочном представительстве президента в Ошской области.

Строительство финансировалось кувейтским благотворительным фондом «Ас-Сафа», а открытие прошло сегодня.

В городке трехкомнатные дома с отдельной душевой и печью. Они оснащены необходимой мебелью, стиральными машинами и газовыми плитами. Снаружи огорожены забором.

В городке построили ФАП, навайкана, мечеть, футбольное поле и швейный цех, который обеспечит 25 рабочих мест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207517/
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