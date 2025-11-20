Садыр Жапаров наградил генсека ОДКБ орденом «Достук»

Садыр Жапаров сегодня принял Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, Садыр Жапаров в знак признания заслуг и весомого вклада Имангали Тасмагамбетова в укрепление безопасности и дружбы между странами наградил его государственной наградой Кыргызской Республики — орденом «Достук».

«Стороны обсудили основные вопросы реализации приоритетов кыргызского председательства в организации, состояние региональной безопасности, развитие сотрудничества в сфере противодействия современным угрозам, а также предстоящее заседание Совета коллективной безопасности в Бишкеке. Глава государства подчеркнул, что участие КР в ОДКБ остается одним из ключевых приоритетов внешней политики страны. Он отметил неизменный вклад республики в укрепление механизма коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

Имангали Тасмагамбетов высоко оценил председательство Кыргызской Республики в организации, отметив, что план мероприятий успешно и в полном объеме реализован.

Он особо отметил значимость впервые проведенной по инициативе КР международной конференции по кибербезопасности, которая внесла существенный вклад в укрепление коллективного потенциала государств-участников в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.