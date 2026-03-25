Вопросы региональной повестки обсудили главы МИД Кыргызстана и Узбекистана

Сегодня министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Бахтиером Саидовым. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее данным, стороны отметили устойчивое развитие дружеских и партнерских отношений между двумя странами.

«Особое внимание уделено расширению сотрудничества в разных сферах. Министры также обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки, подтвердив готовность укреплять партнерство на основе доверия и добрососедства», — говорится в сообщении.