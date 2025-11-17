В Министерстве обороны Германии заявили, что война между Россией и НАТО может начаться до 2029 года. Об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung сказал глава ведомства Борис Писториус.

Фото СМИ. Война между Россией и НАТО может начаться до 2029 года, сказал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус

Он допустил возможность начала военного конфликта между НАТО и Россией в ближайшие годы.

«Мы всегда исходили из того, что это может произойти в 2029 году. Но сейчас звучат оценки о возможности эскалации уже в 2028 году, а некоторые военные историки и вовсе полагают, что мы пережили последнее мирное лето», — заявил Борис Писториус.

Он считает необходимостью дальнейшее усиление оснащения вооруженных сил стран НАТО для потенциального противостояния с Россией. По его словам, с середины 2027 года Германия начнет проводить комплексные медицинские обследования для определения пригодности граждан к призыву в случае чрезвычайного положения. Также Берлин планирует постепенно сформировать резерв из бывших военнослужащих, чтобы укрепить обороноспособность.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается нападать на страны Европы.