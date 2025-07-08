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Спорт

Ташкент и Баку подали совместную заявку на проведение молодежного мундиаля U-20

Ташкент и Баку подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет, который запланирован на 2027 год. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Ассоциации футбола Узбекистана
Фото Ассоциации футбола Узбекистана

Отмечается, что ФИФА начала рассматривать кандидатуры на право проведения молодежного мундиаля U-20.

Исходя из реформ, проводимых в последние годы в сфере футбола в тюркоязычных странах, создаваемых условий и международного авторитета, футбольные ассоциации Узбекистана и Азербайджана выдвинули свою совместную кандидатуру, выразив уверенность в проведении молодежного чемпионата мира на высоком уровне, отмечается в сообщении.

«Сегодня Узбекистан, наряду с Азербайджаном, полностью готов к проведению престижного турнира. За последние годы стадионы были модернизированы до международных стандартов. Кроме того, проведение азиатских турниров U-20, U-23 и первого в истории чемпионата мира по футзалу в Центральной Азии станет прекрасным опытом. Президент ФИФА Джанни Инфантино признал это проведение лучшим чемпионатом мира в истории», — проинформировали в ассоциации.
Ссылка: https://24.kg/sport/335544/
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