Ташкент и Баку подали совместную заявку на проведение молодежного мундиаля U-20

Ташкент и Баку подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет, который запланирован на 2027 год. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Фото Ассоциации футбола Узбекистана

Отмечается, что ФИФА начала рассматривать кандидатуры на право проведения молодежного мундиаля U-20.

Исходя из реформ, проводимых в последние годы в сфере футбола в тюркоязычных странах, создаваемых условий и международного авторитета, футбольные ассоциации Узбекистана и Азербайджана выдвинули свою совместную кандидатуру, выразив уверенность в проведении молодежного чемпионата мира на высоком уровне, отмечается в сообщении.

«Сегодня Узбекистан, наряду с Азербайджаном, полностью готов к проведению престижного турнира. За последние годы стадионы были модернизированы до международных стандартов. Кроме того, проведение азиатских турниров U-20, U-23 и первого в истории чемпионата мира по футзалу в Центральной Азии станет прекрасным опытом. Президент ФИФА Джанни Инфантино признал это проведение лучшим чемпионатом мира в истории», — проинформировали в ассоциации.