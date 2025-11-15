Камчыбек Ташиев поручил ускорить строительство аэропорта «Джалал-Абад»

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев посетил строительную площадку международного аэропорта Джалал-Абад в Сузакском районе и ознакомился с ходом работ. Об этом сообщил канал Region.

Камчыбек Ташиев проинспектировал строительство взлетно-посадочной полосы и поставил подрядчикам задачи по ускорению строительства и строгому контролю качества.







Характеристики нового аэропорта: Новый аэропорт строится по категории 4Е, что позволит ему принимать самолеты среднего и большого класса, включая Boeing 737 и Airbus A320/321. Взлетно-посадочная полоса: длина — 3 тысячи 800 метров. Инфраструктура: две рулежные дорожки и шесть стоянок для воздушных судов. Аэровокзал: трехэтажный терминал общей площадью 18 тысяч квадратных метров, который сможет обслуживать 350 пассажиров в час.

Проект реализуется поэтапно, и на данный момент идет строительство второго этапа. Возводить аэропорт начали 13 мая 2025 года.