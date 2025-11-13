Камчыбек Ташиев призвал перестать делиться на роды и проводить курултаи

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев выступил с жестким заявлением, призвав кыргызстанцев прекратить деление по родовому признаку. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Region.

По словам Ташиева, в последнее время в обществе усилилась тенденция, когда граждане начинают возвышать свой род, чрезмерно гордиться происхождением, использовать родовые тамги и знамена, проводить курултаи под символикой своего рода.

«Такое нужно прекратить. Это неправильно. Да, важно знать своих жети ата — семь предков, свой род и родственников, но нельзя поднимать это на государственный уровень. Не проводите больше таких мероприятий! Прекратите быть похожими на отдельное государство», — заявил глава ГКНБ.

Он подчеркнул, что народ должен сохранять единство и сплоченность, а не делиться по родовому признаку. По словам Ташиева, руководство страны выступает против подобных проявлений, поскольку Кыргызстану необходимы мир, стабильность и согласие.