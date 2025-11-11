Адылбек Касымалиев: Кыргызско-российские отношения укрепляются поступательно

Состоялось 26-е заседание межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству в узком составе.

Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев поприветствовал делегацию Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком, отметив, что заседание проходит в год 25-летия подписания между двумя странами Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве.

«Благодаря доброй политической воле наших лидеров, кыргызско-российские отношения укрепляются поступательно, а сотрудничество обогащается новым содержанием и новыми направлениями. Россия — надежный союзник и стратегический партнер Кыргызстана. Мы всегда говорим и отмечаем, что наши народы связывают вековые узы дружбы, духовной и культурной близости, добрососедства и взаимного уважения. Своевременное выполнение всех договоренностей, к которым приходят по итогам встреч наши лидеры, это наша главная задача, задача наших правительств», — сказал Адылбек Касымалиев.

Алексей Оверчук выразил признательность за теплый прием, отметив важность последовательного развития двустороннего взаимодействия. Российская сторона выразила готовность к дальнейшему развитию совместных инициатив и поддержке текущих проектов, отметив важность сохранения положительной динамики и совместной практической работы. Подчеркнута приверженность к реализации ранее достигнутых договоренностей.

В ходе заседания был обсужден широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки.