Садыр Жапаров в Вашингтоне. Чего ждать от встречи с Трампом

Буквально через несколько часов, учитывая разницу во времени, в Вашингтоне начнется саммит глав государств Центральной Азии и Дональда Трампа. Он будет проходить в так называемом формате «C5+1». Этот формат встреч центральноазиатских лидеров и американского президента в этом году отмечает десятилетний юбилей. Политические аналитики уже называют саммит отличным от всех предыдущих, и не только из-за геополитического контекста.

Аналитический отдел 24.kg подготовил свой прогноз по предстоящему мероприятию и постарался ответить на главные вопросы вокруг саммита.

Почему этот саммит «другой»

Эти факторы сделали Центральную Азию новой ареной соперничества больших игроков.

С 2015 года формат «C5+1» был инструментом для поддержания диалога между США и странами Центральной Азии. Поначалу повестка таких саммитов строилась вокруг вопросов безопасности и последствий афганской войны, затем постепенно добавились экономика, климат и транспорт. Но с 2022-го геополитический ландшафт изменился и продолжает меняться. Ожидаемого примирения Владимира Путина с Дональдом Трампом не произошло, и военная агрессия в Европе продолжает обострять отношения между Соединенными Штатами и Россией. На этом фоне ускорились гонка за стратегические ресурсы (редкоземельные элементы, критические минералы) и конкуренция Америки с Китаем.

В этих условиях Вашингтон, в частности, об этом рассуждает The Diplomat в своей редакционной статье накануне саммита, рассматривает «C5+1» как канал не только для развития сотрудничества, но и для диверсификации цепочек поставок и уменьшения зависимости от КНР по критическим материалам.

То есть на первое место вместо прежнего американского «пакета» для Центральной Азии из программ по противодействию терроризму и обмену кадрами, пусть в том числе и в сфере обороны, выходит прагматический, «материальный» интерес обеих сторон. И многие эксперты рассматривают деловую конференцию в рамках саммита как знак перехода от эпизодических встреч к регулярной, частично институционализированной платформе с экономическим фокусом и участием бизнеса. Это трактуется в практическом плане как возможность получить по итогам мероприятия больше конкретных соглашений, меморандумов и партнерства и меньше разовых политических деклараций.

Чего можно ожидать

Естественно, будут обсуждаться в рамках саммита и вопросы добычи и переработки редкоземельных металлов.

Политические аналитики предполагают, что США будут предлагать странам Центральной Азии партнерство по развитию цепочек поставок, инфраструктуры и логистики в регионе. Возможны и конкретные проекты, например, транспортные коридоры в обход традиционных маршрутов через Россию и Иран, таможенное упрощение, цифровизацию с обозначением четких сроков и ответственных ведомств и персоналий.

Прорывом можно будет считать, если государствам Центральной Азии, особенно Казахстану и Узбекистану, удастся перейти от роли источника сырья к участию в более глубокой цепочке добавленной стоимости.

Помимо экономики, внимание будет уделено и вопросам безопасности — контролю границ, борьбе с экстремизмом, влиянию соседства с Афганистаном.

Однако это будет, скорее, дополнением к «ударному» экономическому направлению.

Что не стоит ожидать или чего стоит опасаться

Несмотря на оптимистичные прогнозы, саммит все-таки может стать, скорее, декларацией намерений, чем стартом запуска реальных больших программ. Аналитики предупреждают, что важно отслеживать конкретику по итогам, то есть смотреть «когда», «кто» и «какой результат».

Хотя США и проявляют интерес, реализация проектов в Центральной Азии, особенно связанных с добычей минералов и инфраструктурой, требует серьезных инвестиций, юридической прозрачности и координации с местными властями.

Здесь, безусловно, существуют риски, которые американская сторона не может не учитывать, прежде чем «заходить» в регион.

Что касается стран Центральной Азии, то самой сложной задачей для них в ситуации усиления позиций Соединенных Штатов остается балансировка между интересами России, Китая и Америки. Слишком явная ориентация на один из центров может вызвать ответную реакцию со стороны других.

В любом случае саммит «C5+1» — это важный практический и символический шаг, способный стать отправной точкой для усиления экономических и стратегических связей между США и Центральной Азией.