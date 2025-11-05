В США скончался бывший вице-президент Дик Чейни. Он умер на 85-м году жизни, сообщает CNN.

84-летний политик скончался из-за осложнений, вызванных пневмонией, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями, говорится в заявлении его семьи.

По словам родственников бывшего вице-президента, в момент смерти Дик Чейни находился вместе со своей женой, с которой он прожил 61 год, а также дочерями Лиз и Мэри и другими членами семьи.

С января 2001 по январь 2009 года он занимал должность вице-президента США в администрации Джорджа Буша-младшего. Также он дважды был исполняющим обязанности президента. Известен своей жесткой реакцией на теракты 11 сентября, после которых США начали новые войны на Ближнем Востоке.

Будучи членом Республиканской партии, Дик Чейни высказывал резкую критику в адрес нынешнего президента США Дональда Трампа, называя его «трусом» и величайшей угрозой для государства.