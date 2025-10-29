16:14
Выборы-2025

Выборы в Жогорку Кенеш. За рубежом откроют 100 участков для голосования

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев провел заседание Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям при подготовке и проведении досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, заслушаны доклады председателя ЦИК Тынчтыка Шайназарова и министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева.

В штабе отметили, что на досрочных выборах депутатов парламента за рубежом откроют 100 избирательных участков в 34 странах. Сейчас профильные ведомства обучают специалистов и тестируют оборудование, а также приглашают международных наблюдателей. Представители местных органов власти доложили о ходе подготовки к организации выборов на местах.

Данияр Амангельдиев подчеркнул, что предстоящие выборы являются важным этапом в демократическом развитии республики.

«Сотни тысяч наших соотечественников живут за рубежом, и каждый из них имеет право отдать свой голос. Государство обязано обеспечить их участие. Главная задача — провести выборы открыто, законно и безопасно, чтобы голос каждого гражданина был учтен», — заявил он.
