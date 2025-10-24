Кабмин определил ведомства, которые будут регулировать цифровую сферу в КР

Кабинет министров Кыргызской Республики утвердил перечень государственных органов, ответственных за регулирование различных направлений цифровой среды страны. Соответствующее постановление принято в рамках реализации Санитарного кодекса Кыргызской Республики, вступающего в силу 5 февраля 2026 года.
Согласно документу:
- Министерство цифрового развития и инновационных технологий назначено отраслевым регулятором национальной цифровой экосистемы;
- Служба по регулированию и надзору в сфере связи при этом же министерстве станет регулятором телекоммуникационной отрасли;
- Государственное агентство по защите персональных данных при кабмине получило функции регулятора в области персональных данных.
Ведомствам поручено привести свои положения и нормативные акты в соответствие с требованиями Санитарного кодекса и данным постановлением.
Документ вступит в силу 5 февраля 2026 года.