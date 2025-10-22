17:55
Власть

Инвестиции, визы, сотрудничество и проекты обсудили глава МИД КР и посол США

Сегодня министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял посла Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике Лесли Вигери.

Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов кыргызско-американского сотрудничества и взаимодействия в рамках формата С5+1.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул, что наша страна придает большое значение дальнейшему развитию политического диалога с США, а также углублению торгово-экономических и инвестиционных связей. В частности, кыргызская сторона выразила заинтересованность в привлечении американских инвестиций, расширении участия деловых кругов Соединенных Штатов в экономике республики и продвижении совместных проектов. Отдельное внимание уделено визовым вопросам.

Стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему углублению кыргызско-американских отношений и договорились поддерживать регулярные рабочие контакты.
