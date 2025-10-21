15:28
Власть

Новые правила оплаты труда работников культуры и спорта утвердили в Кыргызстане

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление, регулирующее порядок оплаты труда работников учреждений культуры, искусства, информации и спорта. Решение подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Поправки направлены на упорядочение условий начисления заработной платы в подведомственных учреждениях.

Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики, Госагентству по физической культуре и спорту поручили создать стимулирующий фонд оплаты труда.

Фонд позволит выплачивать надбавки:

  • сотрудникам ведомственных учреждений — до 30 процентов от общего фонда оплаты труда за высокую квалификацию, производительность и добросовестную работу;

  • административно-управленческому персоналу спортивных объектов — до 10 процентов по каждой базе.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/347950/
просмотров: 72
