Выборы-2025. Сколько участков для голосования откроют за границей, уточнила ЦИК

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на своем заседании утвердила 71 избирательный участок для голосования граждан Кыргызстана, проживающих за границей. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Отмечается, что решение принято для обеспечения участия соотечественников в предстоящих досрочных парламентских выборах. Голосование пройдет в дипломатических представительствах и консульствах Кыргызстана в 33 странах.

Где откроют участки для голосования:

Российская Федерация — 22 участка (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Иркутск, Владивосток, Красноярск, Воронеж, Нижний Новгород, Калуга, Сургут, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Краснодар, Якутск);

Турция — 8 (Анкара, Стамбул, Анталья, Аланья, Измир, Бурса, Кайсери, Эскишехир);

США — 6 (Вашингтон, Нью-Йорк, Филадельфия, Чикаго, Сан-Франциско);

Республика Корея — 3 (Сеул, Инчхон, Сувон);

Казахстан, Италия, Германия, КНР, ОАЭ — по 2 участка в крупных городах;

по одному участку также откроют в Саудовской Аравии, Австрии, Чехии, Словакии, Узбекистане, Великобритании, Беларуси, Венгрии, Бельгии, Франции, Кувейте, Японии, Катаре, Азербайджане, Таджикистане, Туркменистане, Швейцарии, Малайзии, Пакистане, Индии, Иране, Монголии.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша восьмого созыва состоятся 30 ноября.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.