Кабмин ввел мораторий на лицензирование частных автошкол

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев подписал постановление «О введении временного запрета на лицензирование образовательной деятельности по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств». Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что такие меры приняты в целях повышения качества подготовки и переподготовки водителей.

Мораторий вводится 20 октября 2025 года по 31 декабря 2027-го. Запрет не касается вопросов переоформления, выдачи дубликата, приостановления, возобновления, прекращения и аннулирования лицензии.

Также, согласно постановлению, временный запрет не распространяется на государственные образовательные учреждения.