ЦИК Кыргызстана потратит 700 миллионов сомов на парламентские выборы

Центризбирком утвердил смету расходов на подготовку и проведение досрочных парламентских выборов в Кыргызстане, назначенных на 30 ноября. Общая сумма затрат составит 700 миллионов сомов.

Согласно данным комиссии, 382,7 миллиона сомов предусмотрены на собственные расходы ЦИК — закупку оборудования, подготовку информационных материалов, обучение членов комиссий и выплату вознаграждений.

259,2 миллиона сомов направят окружным избирательным комиссиям, а 58 миллионов — на организацию голосования за рубежом для граждан КР, проживающих в других странах.

В целом к избирательному процессу планируют привлечь более 25 тысяч человек — членов 2 тысяч 622 участковых и 30 окружных комиссий.