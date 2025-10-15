В Кыргызстане начато строительство первого базальтового завода

В Токмоке заложена капсула под строительство завода «Базальт Эвотек» — первого предприятия по производству базальтового волокна в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По словам главы кабинета министров Адылбека Касымалиева, завод станет частью программы индустриализации страны и позволит сократить импорт строительных материалов.

Объем инвестиций — $42 миллиона, производственная мощность — до 5 тысяч тонн продукции в год. По данным кабмина, с начала 2025 года в стране введено в эксплуатацию 77 промышленных предприятий с инвестициями на сумму $334 миллиона, создано более 6 тысяч рабочих мест.

Адылбек Касымалиев отметил, что Чуйская область возвращает статус индустриального центра, а Токмок станет северо-восточным промышленным хабом страны.

Напомним, кабинет министров ранее утвердил Государственную программу «Базальтовое волокно и материалы» на 2024–2030 годы, направленную на создание новой промышленной отрасли и расширение экспортного потенциала страны.