Садыр Жапаров принял посла Пакистана в Кыргызстане Алтамаш Вазир Хана

Садыр Жапаров сегодня, 13 октября, принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Пакистана в КР Алтамаш Вазир Хана по случаю вручения верительных грамот и поздравил его с началом дипломатической миссии в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что Пакистан занимает важное место в системе международных и региональных отношений, и подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Президент обозначил, что Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве с Пакистаном в таких сферах, как торговля, энергетика, промышленность и медицина, а также в реализации совместных инвестиционных проектов.

Садыр Жапаров добавил, что одним из важных направлений кыргызско-пакистанского сотрудничества является эффективное использование транспортно-транзитного потенциала наших государств.

Глава государства выразил заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества с Пакистаном в области образования.

В свою очередь Алтамаш Вазир Хан выразил благодарность за теплый прием и с удовлетворением отметил высокий уровень дружественных отношений между двумя странами.

Посол выразил уверенность, что в ближайшие годы двусторонние отношения между Пакистаном и Кыргызстаном получат новый импульс благодаря совместным усилиям руководства обеих стран.

В завершение встречи стороны выразили готовность к активному взаимодействию на двустороннем и многостороннем уровнях в интересах укрепления мира, стабильности и устойчивого развития региона.