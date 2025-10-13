Выборы-2025. Пожертвования от чиновников и религиозных деятелей запрещены

Во время избирательных кампаний пожертвования от иностранных граждан, госслужащих и религиозных деятелей запрещены. Об этом в эфире «Биринчи радио» напомнил член ЦИК Бахадыр Конуров.

По его словам, все денежные средства, поступившие на избирательную кампанию претендентов, должны быть идентифицированы.

«Центризбирком каждый день получает отчет от уполномоченных банков, откуда поступили средства, не анонимные ли они. Если средства поступают от юридических лиц, то будет проводиться проверка, оплачивают ли они налоги. Если налог не уплачен, то через суд эти средства могут пойти в бюджет», — сказал Бахадыр Конуров.

Ранее в ЦИК сообщали о порядке формирования избирательных фондов претендентов и политических партий, участвующих в предстоящих досрочных выборах депутатов ЖК: кандидат, политическая организация вправе открыть только один специальный счет своего избирательного фонда. Сделать это можно только в ОАО «Элдик Банк» и ОАО «Айыл Банк».

Эксперт Центризбиркома по вопросам финансирования избирательных кампаний Раида Баширова добавила, что в случае использования иных мобильных приложений предусмотрен перечень санкций.

Сначала кандидату выдается устное предупреждение, затем письменное уведомление о допущенных нарушениях.

При отсутствии реакции либо игнорировании ЦИК вправе отменить регистрацию и снять претендента с предвыборной гонки.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша восьмого созыва состоятся 30 ноября.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.