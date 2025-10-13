16:01
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Выборы-2025. Пожертвования от чиновников и религиозных деятелей запрещены

Во время избирательных кампаний пожертвования от иностранных граждан, госслужащих и религиозных деятелей запрещены. Об этом в эфире «Биринчи радио» напомнил член ЦИК Бахадыр Конуров.

По его словам, все денежные средства, поступившие на избирательную кампанию претендентов, должны быть идентифицированы.

«Центризбирком каждый день получает отчет от уполномоченных банков, откуда поступили средства, не анонимные ли они. Если средства поступают от юридических лиц, то будет проводиться проверка, оплачивают ли они налоги. Если налог не уплачен, то через суд эти средства могут пойти в бюджет», — сказал Бахадыр Конуров.

Ранее в ЦИК сообщали о порядке формирования избирательных фондов претендентов и политических партий, участвующих в предстоящих досрочных выборах депутатов ЖК: кандидат, политическая организация вправе открыть только один специальный счет своего избирательного фонда. Сделать это можно только в ОАО «Элдик Банк» и ОАО «Айыл Банк».

Эксперт Центризбиркома по вопросам финансирования избирательных кампаний Раида Баширова добавила, что в случае использования иных мобильных приложений предусмотрен перечень санкций.

Сначала кандидату выдается устное предупреждение, затем письменное уведомление о допущенных нарушениях.

При отсутствии реакции либо игнорировании ЦИК вправе отменить регистрацию и снять претендента с предвыборной гонки.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша восьмого созыва состоятся 30 ноября.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346985/
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2025. О возможных мошенниках предупредили в ЦИК
Садыр Жапаров: Судьба кандидата в руках народа, а не агитаторов
Выборы-2025. Почти 18 миллионов сомов потратит ЦИК на типографские услуги
Кыргызстанцев за рубежом призывают активно голосовать на выборах в Жогорку Кенеш
Религиозным деятелям напомнили о недопустимости участия в агитации на выборах
Парламентские выборы — 2025. Эксперты о целях кампании, кандидатах и рисках
Предварительные итоги выборов в Сирии: в новый парламент прошли несколько женщин
Садыр Жапаров пригласил миссию стран ОТГ понаблюдать за выборами в ЖК
Кандидатов в депутаты предупредили о штрафе за клевету
Всего три партии изъявили желание участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша
Популярные новости
Камчыбек Ташиев не&nbsp;исключает, что в&nbsp;будущем город Манас может стать столицей&nbsp;КР Камчыбек Ташиев не исключает, что в будущем город Манас может стать столицей КР
Битва престолов. Известные кандидаты в&nbsp;депутаты по&nbsp;округам. Часть&nbsp;1 Битва престолов. Известные кандидаты в депутаты по округам. Часть 1
Садыр Жапаров провел кадровые назначения в&nbsp;оборонной сфере Садыр Жапаров провел кадровые назначения в оборонной сфере
Башар Асад живет в&nbsp;&laquo;Москва-Сити&raquo;, где ему принадлежит около 20&nbsp;квартир Башар Асад живет в «Москва-Сити», где ему принадлежит около 20 квартир
Бизнес
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
13 октября, понедельник
15:49
В поддержку женщин с онкологией пройдет благотворительный концерт «Свет надежды» В поддержку женщин с онкологией пройдет благотворительн...
15:31
Выборы-2025. Пожертвования от чиновников и религиозных деятелей запрещены
15:18
Выборы-2025. О возможных мошенниках предупредили в ЦИК
15:14
НЭСК установила на крыше офиса солнечные панели: сколько электричества сэкономят
14:49
Конфликт в секторе Газа закончен, заявил в Кнессете Дональд Трамп