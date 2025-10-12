Выборы-2025. ЦИК призывает кандидатов в депутаты соблюдать закон при сборе денег

ЦИК Кыргызстана выступила с обращением к участникам выборного процесса. Поводом послужили многочисленные публикации в социальных сетях, размещенные гражданами, подавшими заявление о намерении баллотироваться кандидатами на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Эти посты содержат объявления о сборе пожертвований на избирательную кампанию кандидатов через мобильные приложения, которые официально не определены Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов и в настоящее время не идентифицируют жертвователей.

Данные методы нарушают законодательство о выборах и порядок внесения добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и политических партий.

«Кроме того, распространяется неверная информация об ограничении доступа жертвователей к участию в финансировании избирательных кампаний кандидатов.

В связи с этим, Центральная избирательная комиссия обращается к избирателям, кандидатам политическим партиям и их представителям, разъясняет, что в настоящий момент не существует препятствий для перечисления добровольных пожертвований традиционными способами, применяемыми при формировании избирательных фондов на прошедших ранее выборах, при которых не возникало ограничений для внесения законодательно разрешенных добровольных пожертвований, а именно, безналичным платежом через банковские расчетные счета и мобильные приложения уполномоченных банковских учреждений ОАО «Элдик Банк» и ОАО Айыл Банк», банковские расчетные счета коммерческих банков КР, а также внесением наличных денежных средств через расчетно-кассовые отделения уполномоченных банковских учреждений«, — говорится в обращении.

ЦИК напоминает о порядке формирования избирательных фондов кандидатов и политических партий, участвующих на предстоящих досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша: претендент, политическая организация вправе открыть только один специальный счет своего избирательного фонда.

Избирательный фонд кандидата, политической партии может создаваться за счет средств, образованных с учетом требований законодательства:

собственных средств кандидата, политической партии;

добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, за исключением лиц, перечисленных в части 3 статьи 41 конституционного закона.

Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую (материальную) поддержку деятельности, способствующей избранию кандидата, только через избирательные фонды.

Все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на специальный счет в банковском учреждении. Данный счет открывается кандидатом, политической партией с разрешения Центральной избирательной комиссии.

Перечень банковских (учреждений) или мобильных приложений, порядок открытия, ведения указанных счетов, учета и отчетности по средствам избирательных фондов устанавливаются Центральной избирательной комиссией по согласованию с банковскими или иными учреждениями.

Центральная избирательная комиссия ранее определила ОАО «Элдик Банк» и ОАО «Айыл Банк» банковскими учреждениями для открытия специальных счетов избирательных фондов кандидатов, политических партий.

Кроме того, законодательно разрешено использовать мобильные приложения этих банков для осуществления добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, политических партий.

В ближайшее время перечень мобильных приложений коммерческих банковских учреждений будет дополняться, о чем ЦИК предоставит дополнительную информацию.

Внесение в избирательный фонд собственных средств кандидата, политической партии и добровольных пожертвований производится через банковский расчетный счет, банковское мобильное приложение безналичным платежом, либо наличным платежом через расчетно-кассовые отделения уполномоченных банковских учреждений.

Запрещается безналичный перевод или внесение наличных денежных средств через неидентифицируемые платежные системы во избежание признания такого пожертвования анонимным.

Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они могут использоваться только на покрытие расходов, связанных с проведением выборной кампании.

В целях недопущения нарушения норм избирательного законодательства, ЦИК призывает кандидатов воздержаться от вышеуказанных публикаций и обеспечить прозрачность и законность поступления добровольных пожертвований на специальные счета избирательных фондов кандидатов и политических партий. В противном случае, кандидаты будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством КР.

По данным ЦИК КР, на 1 октября 2025 года в республике зарегистрировано 4 миллиона 287 тысяч избирателей. Их предварительные списки опубликуют на портале www.tizme.gov.kg 8 октября и вывесят на участках 14 октября. Проверить себя в них можно онлайн, по телефону 1255, через СМС на номер 119 или на участке.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.