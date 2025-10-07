Предварительные итоги выборов в Сирии: в новый парламент прошли несколько женщин

Это первые выборы после свержения Башара Асада в конце прошлого года. Предполагается, что новый состав парламента будет работать до принятия новой постоянной Конституции и проведения всеобщих выборов, пишет BBC News.

В новый состав парламента вошли шесть женщин. Ранее местный избирком заявлял, что женщины составляют 14 процентов из более чем 1,5 тысячи кандидатов.

10 мест получили представители религиозных и этнических меньшинств — среди них курды, христиане и двое алавитов, к числу которых относится и свергнутый экс-президент Асад.

Представитель избирательной комиссии Навар Неджме на пресс-конференции заявил, что лишь 4 процента из 119 избранных членов — женщины, отметив, что это число «не соответствует положению женщин в сирийском обществе и их роли в политической, экономической и социальной жизни».