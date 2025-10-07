Садыр Жапаров пригласил миссию стран ОТГ понаблюдать за выборами в ЖК

Садыр Жапаров сегодня, 7 октября, в рамках рабочего визита в Азербайджан выступил на 12-м саммите глав государств Организации тюркских государств в городе Габала. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он напомнил, что год назад Кыргызская Республика приняла на себя почетную миссию председательства в ОТГ.

«Этот период стал для нас важным и ответственным временем. В течение года мы стремились внести весомый вклад в укрепление нашего единства, развитие сотрудничества и продвижение общих целей. В целом за время председательства республики было успешно проведено более 124 мероприятий высокого уровня», — сказал глава государства.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан подготовил дорожную карту по сотрудничеству в области экономики, торговли, инвестиций и финансов, которая станет стимулом для дальнейшего углубления экономических связей между странами.

Он подчеркнул инициативу кыргызской стороны о заключении соглашения о взаимном признании электронных цифровых подписей, что обеспечит правовое признание цифровых документов.

Отдельно президент обозначил, что 18 сентября этого года в Бишкеке впервые состоялась встреча глав правительств государств-членов Организации тюркских государств. Это важный итог кыргызского председательства и исторический шаг в развитии организации.

В контексте укрепления культурно-гуманитарных связей Садыр Жапаров сообщил, что в 2026 году в Кыргызской Республике состоятся VI Всемирные игры кочевников.

Кроме того, в рамках председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества планируется провести церемонию открытия Игр одновременно с саммитом ШОС.

В этой связи президент пригласил глав делегаций принять участие в данных мероприятиях в качестве почетных гостей.

В своей речи Садыр Жапаров выразил признательность всем государствам-членам ОТГ за поддержку и доверие, оказанные Кыргызстану в период его председательства.

«По итогам Габалинского саммита Кыргызская Республика официально завершает свое председательство и передает эстафету братской Азербайджанской Республике. Убежден, что под ее председательством ОТГ продолжит прогрессивное развитие, укрепит свой авторитет на международной арене и реализует новые важные инициативы на благо всех тюркских народов», — сказал глава государства.