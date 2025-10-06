16:10
Власть
Сюжет: Выборы — 2025

Кандидатов в депутаты предупредили о штрафе за клевету

Заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Марат Тагаев напомнил кандидатам в депутаты о штрафе за клевету и оскорбления в Интернете и СМИ.

Он отметил, что заявления принимает МВД, составляет протоколы и направляет их в суд.

«Если суд признает, что была распространена ложная информация, то будет наложен штраф в 20 тысяч сомов, а на медиа, распространившее эту информацию, — 65 тысяч сомов», — написал замминистра.

Напомним, с 10 февраля в Кыргызстане вступила в силу новая норма Кодекса о правонарушениях, предусматривающая штраф за оскорбление и клевету в интернете. За «клевету и оскорбление, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в интернете или на странице сайта в интернете» физлица будут обязаны выплатить 20 тысяч сомов, а юридические лица — 65 тысяч сомов.

30 ноября в Кыргызстане состоятся внеочередные выборы депутатов Жогорку Кенеша. В них изъявили желание участвовать три политические партии. Заявления от самовыдвиженцев принимаются до 30 октября. 
