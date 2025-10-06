14:36
Сюжет: Выборы — 2025

Всего три партии изъявили желание участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов официальное уведомление о выдвижении кандидатов для участия в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша направили три политические партии.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, уведомления поступили от:

  • «Кырк ууз»;
  • «Легалайз»;
  • «Ынтымак».

«Далее этим политическим партиям необходимо провести съезд и тайным голосованием выдвинуть по одному кандидату по каждому округу», — отметили в Центризбиркоме.

Партия может выдвигать граждан, не являющихся ее членами, но не вправе выдвигать членов других политорганизаций. При формировании списка необходимо соблюдать гендерное соотношение не более 70 процентов претендентов одного пола.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346127/
просмотров: 1068
