Всего три партии изъявили желание участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов официальное уведомление о выдвижении кандидатов для участия в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша направили три политические партии.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, уведомления поступили от:

«Кырк ууз»;

«Легалайз»;

«Ынтымак».

«Далее этим политическим партиям необходимо провести съезд и тайным голосованием выдвинуть по одному кандидату по каждому округу», — отметили в Центризбиркоме.

Партия может выдвигать граждан, не являющихся ее членами, но не вправе выдвигать членов других политорганизаций. При формировании списка необходимо соблюдать гендерное соотношение не более 70 процентов претендентов одного пола.