Сюжет: Выборы — 2025

В Бишкеке усилили подготовку к выборам: мэр потребовал прозрачности и порядка

В столице прошло заседание городского штаба по выборам депутатов Жогорку Кенеша Кыргызстана. Совещание состоялось в зале «Таберик» под председательством мэра Бишкека Айбека Джунушалиева. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В мероприятии приняли участие председатель Бишкекской территориальной комиссии Жайнак Ибрагимов, заместители мэра, акимы районов, руководители городских служб, образовательных учреждений и представители правоохранительных органов.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Мэра Бишкека Айбек Джунушалиев и председатель Бишкекской территориальной комиссии Жайнак Ибрагимов

Айбек Джунушалиев подчеркнул важность недавнего обращения президента КР и отметил, что выборы должны пройти прозрачно и строго в соответствии с законом. Он поручил руководителям образовательных учреждений не препятствовать работе педагогов в избирательных комиссиях, а также оказывать им необходимое содействие.

Правоохранительным органам поставлена задача обеспечить общественный порядок и законность в период выборов, а главам административных округов — организовать решение технических вопросов и провести разъяснительную работу среди горожан для повышения явки избирателей.
Городской штаб был создан 1 октября для координации участковых комиссий и утверждения плана мероприятий.

В Бишкеке определены четыре избирательных округа: Ленинский (№ 21), Октябрьский (№ 22), Первомайский (№ 23) и Свердловский (№ 24). Всего в столице будут работать 235 участковых избирательных комиссий.
