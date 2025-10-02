Эльвира Сурабалдиева первой подала заявление об участии в парламентских выборах

Желающие участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша начали подавать заявления в ЦИК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

2 октября в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР поступило заявление от Эльвиры Сурабалдиевой о намерении баллотироваться (в порядке самовыдвижения) кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по избирательному округу № 23.

Эльвира Сурабалдиева является действующим депутатом Жогорку Кенеша VII созыва.

Напомним, досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся 30 ноября.