Кабмин разрешил приобретать служебные авто стоимостью до 5 миллионов сомов

Кабинет министров внес правки в свое постановление от 30 апреля 2022 года «О мерах по упорядочению использования служебного и дежурного автотранспорта государственных органов и органов местного самоуправления КР».

Так, пункт о том, что «для обслуживания должностных лиц, за исключением указанных в приложении 1, приобретаются легковые автотранспортные средства стоимостью не более 2 миллионов сомов» дополнен словами «или до 5 миллионов сомов за счет средств специального счета».

Отмечается, что поправки внесены «в целях повышения эффективности использования бюджетных средств».

Для какой именно категории должностных лиц разрешается приобретение авто на сумму до 5 миллионов сомов, в постановлении не уточняется. В приложение № 1 включены глава кабмина, его заместители, председатели Верховного и Конституционного судов и их заместители, руководители госорганов, полномочные представители президента в регионах, главы местных государственных администраций и мэры городов республиканского значения.