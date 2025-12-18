17:34
МВД Кыргызстана передало милиции 50 новых служебных автомобилей и снегоходы

В Министерстве внутренних дел Кыргызстана 18 декабря состоялась торжественная церемония передачи новых служебных автомобилей и снегоходной техники подразделениям милиции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Новые автомобили и техника переданы подразделениям туристической милиции Иссык-Кульской, Нарынской областей и Бишкека, Главному управлению обеспечения безопасности дорожного движения, а также оперативным службам.

В мероприятии приняли участие министр внутренних дел, генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков, а также руководство и сотрудники ведомства.

Всего милиции передали 50 служебных автомобилей марок JAC, Changan, Hyundai Staria, Toyota Hiace, Geely Atlas, Chevrolet Cobalt, «Нива Legend», а также 5 снегоходов. Отмечается, что вся техника оснащена современным оборудованием и необходимыми техническими средствами.

Выступая на церемонии, Улан Ниязбеков подчеркнул, что укрепление материально-технической базы органов внутренних дел является одним из приоритетов для обеспечения общественного порядка, безопасности дорожного движения и повышения качества сервисных услуг для населения.

Министр также отметил, что переданная техника будет способствовать снижению числа дорожно-транспортных происшествий, профилактике правонарушений и более оперативному выполнению служебных задач, особенно в туристических и труднодоступных районах.
