Власть

Президент призвал страны к выработке стандартов ответственного использования ИИ

Технологии искусственного интеллекта должны служить исключительно целям мира, предотвращения конфликтов и защиты человеческой жизни, заявил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, выступая на заседании Совета безопасности ООН на тему «Искусственный интеллект: международная безопасность и мир» в Нью-Йорке.

По его словам, включение вопроса искусственного интеллекта в повестку дня Совбеза является крайне своевременным и актуальным.

Кыргызстан в настоящее время активно работает над внедрением технологий искусственного интеллекта в государственное управление и ключевые отрасли экономики, отметил глава государства.

В рамках концепции цифровой трансформации на 2024–2028 годы страна реализует ряд инициатив, включая создание национальной платформы искусственного интеллекта, высокопроизводительного вычислительного центра, а также разработку образовательных программ по подготовке специалистов.

Садыр Жапаров призвал мировое сообщество к выработке международных стандартов и правил ответственного использования новых технологий.

Глава государства обратил внимание на то, что Кыргызстан активно участвует в инициативах Шанхайской организации сотрудничества и ведет обсуждение по реализации совместных проектов с государствами Центральной Азии и странами СНГ.

Он констатировал, что искусственный интеллект становится одной из самых передовых и трансформационных технологий XXI века и уже оказывает влияние на все сферы жизни.

Вместе с тем он обозначил, что наряду с преимуществами существуют и новые вызовы. В их числе — использование искусственного интеллекта в военных целях, разработка автономных вооруженных систем, угрозы кибербезопасности и распространение дезинформации.

«Эти риски способны подорвать доверие среди членов мирового сообщества, поставить под угрозу стратегическую стабильность и потенциально привести к новым формам конфликтов.

Кыргызстан твердо убежден, что технологии искусственного интеллекта должны служить исключительно целям мира, предотвращения конфликтов и защиты человеческой жизни», — подчеркнул он.

Кроме того, отметил, что преимущества искусственного интеллекта должны быть доступны не только развитым странам, но и развивающимся государствам.

Президент сообщил, что Кыргызстан выдвигает свою кандидатуру в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2027–2028 годы. И заверил, что в случае избрания страна готова внести свой вклад в усилия по обеспечению использования искусственного интеллекта в мирных целях, а также активно участвовать в совместных инициативах.
