Власть

Запрет работы в частных клиниках. Законопроект одобрен в третьем чтении

Врачам запретили работать в частных клиниках без пятилетнего стажа в государственной больнице. Соответствующий законопроект приняли депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании.

Перед голосованием разгорелся спор между нардепом Дастаном Бекешевым и заместителем министра здравоохранения Манасом Токтомуратовым.

Парламентарий поинтересовался, проводил ли Минздрав обсуждения законопроекта с самими студентами медицинских вузов и врачами.

«Я провел опрос, и 93 процента проголосовавших против. Они говорят, что лучше уйдут из вуза, поедут учиться в другие страны. Это демотивация. Я считаю, что законопроект нужно отклонить. Он сыграет очень плохую шутку. Вроде хотим закрыть кадровый голод, а студенты говорят, что лучше бросят учебу. Родители говорят, что столько лет платят за учебу, а их ребенка отправят работать в регион и будут платить мизер. Конкурировать государство должно деньгами, надо платить достойно, и тогда хоть 10 лет можно заставить работать», — сказал он.

Заместитель министра здравоохранения заявил, что депутат провел неправильный опрос.

«Нужно правильно писать пост. Вы пишете: «отрабатывать в государственном секторе». Это не так. Это не отработка и не обязаловка. Мы говорим: чтобы работать в частном секторе, врач должен иметь пятилетний стаж. Это требование есть и сейчас. Чтобы пойти работать в частный сектор, врачам нужен сертификат, подтверждающий их пятилетнюю квалификацию. Теперь мы это вносим в закон. Иногда это не соблюдается, берут врачей без опыта, и происходят врачебные ошибки. По нашему анализу, закон не повлечет негативных последствий», — заявил он.

Манас Токтомуратов добавил, что ограничения могут быть сняты после того, как решится вопрос нехватки кадров в медицине.

В ходе обсуждения некоторые депутаты также высказали мнение о том, что предлагаемая норма может не покрыть кадровый голод, а, наоборот, усугубить его. Некоторые парламентарии призвали Минздрав обеспечить условия молодым врачам в регионах, прежде чем отправлять их туда отрабатывать в государственных больницах.

В итоге законопроект, согласно которому врачи должны иметь пятилетний стаж в государственных больницах для того, чтобы работать в частной клинике, одобрен во втором и третьем чтениях. Далее документ будет направлен на подпись президенту. 
