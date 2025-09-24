Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, вошедшие в их воздушное пространство.

На уточняющий вопрос журналистов о том, готовы ли США оказать в этом содействие своим союзникам по НАТО, глава Белого дома пояснил, что это «зависит от обстоятельств».

По его словам, главный прогресс в мирном урегулировании — «ужасное состояние экономики России».

«Самый большой прогресс — российская экономика. Она в ужасном состоянии. Она рушится. И честно, украинская армия хорошо справляется с тем, чтобы останавливать эту большую армию», — сказал Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Вместе с тем он отметил, что конфликт в Украине закончится еще не скоро: «РФ не выглядит столь выдающейся. Для них это должно быть быстро. Похоже, что это не закончится еще долго».

Американский лидер сообщил, что хочет поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о прекращении закупок российской нефти, и думает, что тот перестанет покупать топливо после разговора.

Отвечая на вопрос журналистов о том, доверяет ли он все еще Владимиру Путину, Дональд Трамп сказал: «Я сообщу вам примерно через месяц».

Также он пообещал обсудить гарантии безопасности для Украины во время встречи с Владимиром Зеленским.