16:20
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Власть

В Кыргызстане хотят обновить закон о противодействии коррупции

Комитет Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции обсудил проект закона «О противодействии коррупции».

Отмечается, что проект направлен на устранение недостатков действующего законодательства и усиление превентивных мер.

Законопроект определяет единый уполномоченный орган по координации антикоррупционной деятельности и расширение субъектов коррупционных правонарушений.

Так, согласно документу, субъектами коррупционных правонарушений являются:

  • государственные и муниципальные служащие;
  • члены Совета по делам правосудия;
  • председатель Нацбанка и его заместители, члены правления Нацбанка, его служащие;
  • лица, не обладающие статусом государственного и муниципального служащего, но работающие в госорганах и органах местного самоуправления, за исключением технического и младшего обслуживающего персонала;
  • руководители, работники государственных и муниципальных учреждений и предприятий, функционирующих на принципах оперативного управления, хозяйственного ведения и/или самофинансирования, за исключением технического и младшего обслуживающего персонала;
  • руководители юридических лиц с государственной или муниципальной долей участия;
  • руководители юридических лиц, не имеющих государственную или муниципальную долю участия, но которым были выделены денежные средства из государственного бюджета для выполнения общественно полезных обязанностей;
  • лица, оказывающие публичные услуги (адвокаты, аудиторы, нотариусы, профессиональные оценщики, судебные эксперты).

Также в законопроекте прописано, что президент КР определяет государственную политику в сфере противодействия коррупции и уполномоченный государственный орган по предупреждению коррупции, а прокуратура реализует эту политику, осуществляет надзор за исполнением антикоррупционного законодательства, проводит антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов и осуществляет координацию деятельности правоохранительных, фискальных и других государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции.

Отвечая на вопрос депутатов о том, имеет ли Генпрокуратура достаточные ресурсы для осуществления деятельности по противодействию коррупции, заместитель генпрокурора Умуткан Конкубаева сообщила, что указом президента штатная численность надзорного органа расширена на 20 сотрудников.

По итогам обсуждения члены комитета одобрили законопроект во втором и третьем чтениях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344597/
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновников и депутатов села Байтик обвиняют в земельных махинациях
В Кара-Балте директор подрядной организации подозревается в коррупции
В департаменте спорта раскрыта коррупционная схема на 30 миллионов сомов
В Сокулуке задержан заместитель акима по делу о коррупции
Коррупционную схему выявили в системе Министерства обороны Кыргызстана
Задержаны муниципальные служащие города Ош по подозрению в получении взятки
Дастан Бекешев считает, что сажать надо не журналистов, а коррупционеров
Бороться с криминалом легче, чем с коррупцией — Садыр Жапаров
Двух сотрудников Налоговой службы задержали в городе Ош
При получении взятки задержаны налоговики Ленинского района Бишкека
Популярные новости
Эрулан Кокулов: В&nbsp;ЖК&nbsp;слишком много чуши. Мне предлагали деньги, лишь&nbsp;бы я&nbsp;молчал Эрулан Кокулов: В ЖК слишком много чуши. Мне предлагали деньги, лишь бы я молчал
Дональд Трамп установил сбор в&nbsp;$100 тысяч за&nbsp;рабочие визы США для иностранцев Дональд Трамп установил сбор в $100 тысяч за рабочие визы США для иностранцев
В&nbsp;Кыргызстане создадут единую систему расчетов граждан с&nbsp;государством В Кыргызстане создадут единую систему расчетов граждан с государством
В&nbsp;Кремле отреагировали на&nbsp;заявление Трампа, что Путин &laquo;подвел его&raquo; В Кремле отреагировали на заявление Трампа, что Путин «подвел его»
Бизнес
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
23 сентября, вторник
16:15
В Кыргызстане хотят обновить закон о противодействии коррупции В Кыргызстане хотят обновить закон о противодействии ко...
16:03
В Бишкеке временно изменили движение девяти автобусных маршрутов
15:57
Чиновников и депутатов села Байтик обвиняют в земельных махинациях
15:43
Япония передала медикам и школам Таласской области оборудование на $263 тысячи
15:20
Кыргызстанец смог вернуть деньги за непринятые билеты с помощью омбудсмена