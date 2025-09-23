В Кыргызстане хотят обновить закон о противодействии коррупции

Комитет Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции обсудил проект закона «О противодействии коррупции».

Отмечается, что проект направлен на устранение недостатков действующего законодательства и усиление превентивных мер.

Законопроект определяет единый уполномоченный орган по координации антикоррупционной деятельности и расширение субъектов коррупционных правонарушений.

Так, согласно документу, субъектами коррупционных правонарушений являются:

государственные и муниципальные служащие;

члены Совета по делам правосудия;

председатель Нацбанка и его заместители, члены правления Нацбанка, его служащие;

лица, не обладающие статусом государственного и муниципального служащего, но работающие в госорганах и органах местного самоуправления, за исключением технического и младшего обслуживающего персонала;

руководители, работники государственных и муниципальных учреждений и предприятий, функционирующих на принципах оперативного управления, хозяйственного ведения и/или самофинансирования, за исключением технического и младшего обслуживающего персонала;

руководители юридических лиц с государственной или муниципальной долей участия;

руководители юридических лиц, не имеющих государственную или муниципальную долю участия, но которым были выделены денежные средства из государственного бюджета для выполнения общественно полезных обязанностей;

лица, оказывающие публичные услуги (адвокаты, аудиторы, нотариусы, профессиональные оценщики, судебные эксперты).

Также в законопроекте прописано, что президент КР определяет государственную политику в сфере противодействия коррупции и уполномоченный государственный орган по предупреждению коррупции, а прокуратура реализует эту политику, осуществляет надзор за исполнением антикоррупционного законодательства, проводит антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов и осуществляет координацию деятельности правоохранительных, фискальных и других государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции.

Отвечая на вопрос депутатов о том, имеет ли Генпрокуратура достаточные ресурсы для осуществления деятельности по противодействию коррупции, заместитель генпрокурора Умуткан Конкубаева сообщила, что указом президента штатная численность надзорного органа расширена на 20 сотрудников.

По итогам обсуждения члены комитета одобрили законопроект во втором и третьем чтениях.