Камчыбек Ташиев принял участие в форуме безопасности в Баку

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев принял участие в III Международном форуме безопасности, который прошел в столице Азербайджана Баку. Об этом сообщили в пресс-центре госкомитета.

В работе форума участвовали руководители спецслужб и органов безопасности более чем из 60 стран. Участники обсудили вопросы обеспечения международной и региональной безопасности в условиях новых глобальных вызовов.

Камчыбек Ташиев принял участие в форуме безопасности в Баку
Камчыбек Ташиев поделился опытом мирного урегулирования вопросов на кыргызско-таджикской границе и подчеркнул необходимость усиления совместных действий в борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и другими угрозами.

В рамках форума он встретился с руководителями спецслужб ряда государств и подписал соглашения о расширении оперативного сотрудничества, обмене информацией и укреплении партнерства.
