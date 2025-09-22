Камчыбек Ташиев принял участие в форуме безопасности в Баку

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев принял участие в III Международном форуме безопасности, который прошел в столице Азербайджана Баку. Об этом сообщили в пресс-центре госкомитета.
В работе форума участвовали руководители спецслужб и органов безопасности более чем из 60 стран. Участники обсудили вопросы обеспечения международной и региональной безопасности в условиях новых глобальных вызовов.
В рамках форума он встретился с руководителями спецслужб ряда государств и подписал соглашения о расширении оперативного сотрудничества, обмене информацией и укреплении партнерства.