В Кыргызстане создадут единую систему расчетов граждан с государством

Президент Садыр Жапаров подписал указ о разработке единой автоматизированной системы взаиморасчетов между государством и гражданами.

Согласно документу, новая платформа будет создана на базе ОАО «Элдик Банк» и интегрирована в межведомственную систему «Тундук». Она позволит в одном месте оплачивать налоги, штрафы, госпошлины, коммунальные и другие обязательные платежи, а также получать государственные выплаты — пенсии, пособия и компенсации.

Власти отмечают, что цель нововведения — сделать процесс максимально прозрачным и удобным: убрать лишнюю бюрократию, сократить коррупционные риски и расширить использование безналичных платежей.

Кабинету министров поручено за шесть месяцев подготовить все организационные, нормативные и технические условия для запуска системы. Национальный банк при необходимости внесет изменения в свои акты.

Указ вступит в силу через семь дней.