13:04
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Власть

В Кыргызстане создадут единую систему расчетов граждан с государством

Президент Садыр Жапаров подписал указ о разработке единой автоматизированной системы взаиморасчетов между государством и гражданами.

Согласно документу, новая платформа будет создана на базе ОАО «Элдик Банк» и интегрирована в межведомственную систему «Тундук». Она позволит в одном месте оплачивать налоги, штрафы, госпошлины, коммунальные и другие обязательные платежи, а также получать государственные выплаты — пенсии, пособия и компенсации.

Власти отмечают, что цель нововведения — сделать процесс максимально прозрачным и удобным: убрать лишнюю бюрократию, сократить коррупционные риски и расширить использование безналичных платежей.

Кабинету министров поручено за шесть месяцев подготовить все организационные, нормативные и технические условия для запуска системы. Национальный банк при необходимости внесет изменения в свои акты.

Указ вступит в силу через семь дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344133/
просмотров: 381
Версия для печати
Материалы по теме
Резкий рост использования цифровых госуслуг зафиксировали в Кыргызстане
Президент лишил министерства части полномочий: их функции уходят в «Тундук»
Более 40 услуг оказывают в Кыргызстане центры обслуживания населения
Ключевые проекты цифровой трансформации в сфере науки назвали чиновники
«Кызмат» разъяснило ситуацию с очередями в ЦОНах: как избежать давки и не ждать
Цифровизация освободит учителей от бумажной нагрузки, считают в Минпросвещения
Бороться с «мертвыми душами» среди учащихся и педагогов помогает цифровизация
Услугой онлайн-прописки воспользовались около 100 тысяч кыргызстанцев
Китай стал мировым лидером в развитии цифровой инфраструктуры — NDA
Цифровизация ускоряет работу судов Кыргызстана — Аяз Баетов
Популярные новости
Рамзан Кадыров отреагировал на&nbsp;интервью Аллы Пугачевой, призвав не&nbsp;провоцировать Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав не провоцировать
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября 2025 года повышают пенсии&nbsp;&mdash; глава кабмина В Кыргызстане с 1 октября 2025 года повышают пенсии — глава кабмина
На&nbsp;Камчыбека Ташиева покушались не&nbsp;раз: от&nbsp;налета с&nbsp;оружием до&nbsp;угроз от&nbsp;бандитов На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
Майор милиции приехал на&nbsp;джипе с&nbsp;подложными номерами, но&nbsp;заявил, что авто не&nbsp;его Майор милиции приехал на джипе с подложными номерами, но заявил, что авто не его
Бизнес
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
&laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Азербайджано-Кыргызский фонд развития подписали меморандум «Элдик Банк» и Азербайджано-Кыргызский фонд развития подписали меморандум
19 сентября, пятница
13:01
Дело о троллейбусах. Городской суд оставил в силе решение первой инстанции Дело о троллейбусах. Городской суд оставил в силе решен...
13:01
В Бишкеке открыли памятник Нузупу
12:55
Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
12:48
Над популяризацией общей истории работают Кыргызстан, Казахстан и Россия
12:33
Россельхознадзор предотвратил отправку в Кыргызстан партии зараженного леса