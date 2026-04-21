11:22
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.15
Власть

В кабмине пообещали расследование в Минпросвещения после критики депутата

Депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова раскритиковала работу государственных органов, обвинив их в системной безответственности и игнорировании требований парламента на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

Депутат Гуля Кожокулова
Обращаясь к представителю кабинета министров и президента, она спросила, как власти намерены работать с исполнительской дисциплиной и почему вопросы, озвученные на заседаниях, остаются без своевременных ответов.

Читайте по теме
«Как вы собираетесь работать с исполнительской дисциплиной государственных органов? Почему вопросы, которые здесь озвучены, остаются без ответов, не исполняются своевременно? И почему приходят на защиту своего законопроекта без исполнения?» — сказала она.

Гуля Кожокулова подчеркнула, что госорганы должны отслеживать исполнение поручений и ответить, как долго будет такая ситуация.

«Иногда сидим и думаем: зачем эти комитеты и заседания, если мы просто впустую говорим? Почему такая слабая исполнительская дисциплина? Почему на вопросы, которые мы здесь задаем, мы своевременно не получаем ответы?» — заявила депутат.

Она задалась вопросом: понес ли кто-либо ответственность за слабую дисциплину?

Читайте по теме
«Кто вообще когда-нибудь за слабую исполнительскую дисциплину понес ответственность? Может, уже пора? Критика наших граждан обоснована. Потому что чиновники приходят, красиво глаза опустили, потом «дадим ответ». А это потом когда? Когда вообще наступит? Почему письменных ответов нет?» — отметила она.

Причиной недовольства стало отсутствие точной информации по законопроекту, предусматривающему привлечение Министерством просвещения $4 миллионов 360 тысяч кредита и еще $2 миллионов грантовой технической помощи. После предыдущего чтения документа обещали предоставить письменные ответы, однако их нет.

В ответ представитель кабинета министров и президента в парламенте заявил, что причины отсутствия ответов детально изучат.

«По этому поводу проведут служебное расследование», — сообщил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/371201/
просмотров: 128
Версия для печати
21 апреля, вторник
11:21
Комитет ЖК одобрил законопроект об оптимизации дипломатической службы КР Комитет ЖК одобрил законопроект об оптимизации дипломат...
11:18
Пройти госаккредитацию обязали медицинские вузы Кыргызстана
11:17
ТЭЦ и тепловые сети Бишкека освободят от налогов
11:16
Опасные участки и камнепады: что происходит на трассе север — юг
11:15
В кабмине пообещали расследование в Минпросвещения после критики депутата