В Бишкеке обсудили новые проекты сотрудничества с принцем Ага Ханом V

В столичном комплексе «Ынтымак Ордо» состоялась встреча председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева с принцем Рахимом Ага Ханом V, прибывшим в страну с рабочим визитом.

Стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в сферах образования, здравоохранения, туризма и социального развития. Адылбек Касымалиев передал гостю приветствие от имени президента Садыра Жапарова и выразил благодарность за выбор Кыргызстана местом проведения церемонии вручения премии Ага Хана в области архитектуры.

Глава кабмина отметил значительный вклад Организации Ага Хана по развитию (AKDN) в социально-экономическое развитие республики. Он отдельно подчеркнул значение Университета Центральной Азии в Нарыне, который предоставляет молодежи КР и региона возможности для получения качественного образования и способствует развитию горных районов.

Принц Рахим Ага Хан V поблагодарил за теплый прием и выразил готовность продолжать совместную работу.

После переговоров прошла церемония гашения новой почтовой марки, посвященной премии Ага Хана в области архитектуры.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение укреплять и расширять партнерство в различных сферах.
