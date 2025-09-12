18:01
Власть

Кабмин наконец озаботился тем, как упростить сделки с недвижимостью

Министерство юстиции разработало проект постановления кабмина «О мерах по совершенствованию системы удостоверения и регистрации сделок с недвижимостью». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что он направлен на формирование современной, эффективной системы удостоверения и регистрации сделок с недвижимостью, способной обеспечить в том числе упрощение бюрократических процедур.

«Функции удостоверения сделок, согласно Закону «О нотариате», возложены на систему нотариата, при котором нотариус удостоверяет сделку (договор купли-продажи, дарения, мены и так далее), проверяя дееспособность и добровольность воли сторон, законность условий сделки, права продавца на объект (получает выписку из Единого реестра прав на недвижимое имущество), затем направляет сделку на регистрацию в Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.

Регистрирующий орган удостоверяет сделки, принимает документы на государственную регистрацию перехода права и проводит юридическую экспертизу представленных документов, в ходе которой также проверяет законность сделки, основание для перехода права, полномочия сторон, наличие противоречий с уже зарегистрированными правами.

Это создает избыточность и дублирование», — говорится в справке-обосновании.

Инициированный документ предполагает устранение дублирования путем оптимизации процесса и перераспределения функций путем создания модели «Единого окна», которая позволит полную интеграцию АИС «Электронный нотариат» и реестра, при котором нотариус становится лицом для удостоверения сделки.

Он не только будет удостоверять договор, но и самостоятельно направлять все документы и заявления на регистрацию в электронном виде в регистрирующий орган для регистрации перехода права. После регистрации регистрирующий орган направит электронную выписку через «Тундук» о праве собственности нотариусу и сторонам.

Для повышения эффективности и качества оказания государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также с целью реализации принципов доступности, прозрачности и цифровизации Госагентству по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии предлагается делегировать нотариусам право направления документов на государственную регистрацию.

«Нотариусы как профессиональные участники сделок с недвижимостью непосредственно оформляют и удостоверяют договоры. Делегирование им права подачи документов на регистрацию позволит значительно сократить количество визитов граждан и предпринимателей в государственные органы, устранив лишние этапы и ускорив процесс оформления прав.

Нотариусы уже используют электронные сервисы для удостоверения сделок. Их подключение к системе подачи документов на государственную регистрацию позволит усилить цифровизацию государственных услуг, повысить прозрачность и оперативность работы, при этом нотариусы несут профессиональную ответственность за правильность и законность сделок.

Кроме того, важно обеспечить сохранение права граждан обращаться либо напрямую в государственное агентство, либо через нотариусов. Такой подход учитывает различные потребности и предпочтения граждан, не ограничивая их возможности.

Таким образом, делегирование нотариусам права направления документов на государственную регистрацию способствует созданию более эффективной, удобной и прозрачной системы регистрации прав на недвижимость. Это приведет к сокращению бюрократических процедур, снижению административных барьеров и повышению качества государственных услуг», — пояснили в Минюсте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343320/
просмотров: 523
