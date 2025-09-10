Наказание за передачу в СИЗО запрещенных предметов в Кыргызстане ужесточат

Члены парламентского комитета по правопорядку приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях, предусматривающий усиление наказания за передачу запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и следственных изоляторах.
По данным первого заместителя главы Государственной службы исполнения наказаний Нурлана Сарчаева, за последние три года в колониях и СИЗО изъято более 7 тысяч мобильных телефонов, около 560 тысяч литров алкоголя, возбуждено 50 уголовных дел по фактам передачи в тюрьмы запрещенных предметов.
Он отметил, что ужесточение наказания повысит превентивный эффект и снизит уровень преступности в местах лишения свободы.
Законопроектом, в частности, предлагается:
- увеличить штраф за передачу или попытку передачи предметов, веществ или продуктов питания осужденным и заключенным до 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов) с конфискацией;
- установить штраф в размере 300 расчетных показателей (30 тысяч сомов) за передачу средств мобильной связи и других устройств для передачи данных;
- ввести уголовную ответственность для лиц, повторно совершивших аналогичные правонарушения, с наказанием в виде штрафа до 1 тысячи расчетных показателей (от 50 тысяч до 100 тысяч сомов), общественных работ или лишения свободы от двух до пяти лет.