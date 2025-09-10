09:10
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Власть

Наказание за передачу в СИЗО запрещенных предметов в Кыргызстане ужесточат

Члены парламентского комитета по правопорядку приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях, предусматривающий усиление наказания за передачу запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и следственных изоляторах.

По данным первого заместителя главы Государственной службы исполнения наказаний Нурлана Сарчаева, за последние три года в колониях и СИЗО изъято более 7 тысяч мобильных телефонов, около 560 тысяч литров алкоголя, возбуждено 50 уголовных дел по фактам передачи в тюрьмы запрещенных предметов.

Он отметил, что ужесточение наказания повысит превентивный эффект и снизит уровень преступности в местах лишения свободы.

Законопроектом, в частности, предлагается:

  • увеличить штраф за передачу или попытку передачи предметов, веществ или продуктов питания осужденным и заключенным до 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов) с конфискацией;
  • установить штраф в размере 300 расчетных показателей (30 тысяч сомов) за передачу средств мобильной связи и других устройств для передачи данных;
  • ввести уголовную ответственность для лиц, повторно совершивших аналогичные правонарушения, с наказанием в виде штрафа до 1 тысячи расчетных показателей (от 50 тысяч до 100 тысяч сомов), общественных работ или лишения свободы от двух до пяти лет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342880/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
Ужесточить наказание за передачу запрещенных предметов на зону предлагает ГСИН
Популярные новости
Камчыбек Ташиев в&nbsp;Нарынской области выкинул телефон подчиненного Камчыбек Ташиев в Нарынской области выкинул телефон подчиненного
Что за&nbsp;дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с&nbsp;браконьерами Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Государство полностью берет на&nbsp;себя ипотеку военных и&nbsp;силовиков Государство полностью берет на себя ипотеку военных и силовиков
Мэр города&nbsp;Ош в&nbsp;битком набитой маршрутке отправился в&nbsp;рейд по&nbsp;&laquo;Эне-Саю&raquo; Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
10 сентября, среда
08:54
Эксперимент. В Кара-Суйском районе будут выращивать озимый лук Эксперимент. В Кара-Суйском районе будут выращивать ози...
08:42
Трансформация земель. На Иссык-Куле построят спортивно-реабилитационный центр
08:31
О постепенном переходе на электромобили проинформировали в кабмине
08:27
Ракетный удар Израиля по Катару. Трамп обещает, что подобного больше не будет
08:18
Apple представила iPhone Air — самый тонкий смартфон в истории компании
9 сентября, вторник
23:15
Революция зумеров. Что происходит в Непале
23:12
МИД просит кыргызстанцев воздержаться от поездок в Непал