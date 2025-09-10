Наказание за передачу в СИЗО запрещенных предметов в Кыргызстане ужесточат

Члены парламентского комитета по правопорядку приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях, предусматривающий усиление наказания за передачу запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и следственных изоляторах.

По данным первого заместителя главы Государственной службы исполнения наказаний Нурлана Сарчаева, за последние три года в колониях и СИЗО изъято более 7 тысяч мобильных телефонов, около 560 тысяч литров алкоголя, возбуждено 50 уголовных дел по фактам передачи в тюрьмы запрещенных предметов.

Он отметил, что ужесточение наказания повысит превентивный эффект и снизит уровень преступности в местах лишения свободы.

Законопроектом, в частности, предлагается: